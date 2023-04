Auto nel 2035, Mitsubishi Moonstone: ecco come sarà suv-coupè elettrico del futuro.Moonstone, l’ok allo stile da un italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo del progetto era di immaginare un'auto del futuro sia a ruote alte che a batteria per il 2035, oltre che con credenziali rispettose dell’ambiente, compreso l’uso di materiali eco-sostenibili. Il concept è stata svelato in occasione di un evento organizzato dallo IED a Torino

Moonstone, un suv coupè per il 2035

La Mitsubishi Moonstone propone una carrozzeria da suv coupé a due sole porte con un ingombro decisamente compatto, ma anche una generosa altezza da terra, oltre che una silhouette molto aerodinamica a cui si aggiungono diversi tratti stilistici tipici di Mitsubishi. Il frontale ha dai fari a Led che ricordano ad esempio il concept XFC. C'è poi il Lidar che è montato sul cofano e la calandra completamente chiusa come su tutte le elettriche.



Moonstone, uno stile da sportiva di razza

Il profilo del concept è fortemente scolpito e presenta una buona dose di rivestimento in plastica sui passaruota che sono squadrati, con i parafanghi posteriori che, invece, sono la parte più movimentata del design del Moonstone. Il parabrezza anteriore si fonde con dei finestrini laterali grazie a montanti molto spessi, mentre la linea del tetto è inclinata così come il vetro posteriore che non apparirebbero fuori luogo in una sportiva di razza.

Moonstone, col supporto diretto di Mitsubishi

La coda dispone di Led a forma di Y e uno spoiler integrato. IED non ha fornito dettagli sul motore elettrico, ma ha promesso delle prestazioni sorprendenti e la trazione integrale. Il concept è stato progettato da un gruppo di 18 studenti del Master in Transportation Design 2021/2022 di IED. Il team ha avuto il supporto di Mitsubishi anche se come tutti i concept realizzati dallo IED è uno studio non destinato alla produzione.