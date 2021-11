Auto à la carte con la formula «all inclusive» firmata Sixt

Ascolta la versione audio dell'articolo

I bisogni di mobilità cambiano e anche l’offerta segue le tendenze in atto passando dall’acquisto all’utilizzo del mezzo. Nell’offerta attuale s’inserisce anche Sixt+, il nuovo servizio “tutto incluso” della piattaforma Sixt che permette di utilizzare un’ampia gamma di modelli tra i più recenti senza deprezzamento né acconti elevati e, in caso di necessità, sia dal sito web che dall’app, è possibile modificare i contenuti del contratto in ogni istante, online tramite il sito web o con il cellulare mediante l’applicazione, aggiungere il chilometraggio e aggiungere o rimuovere un conducente supplementare.

Le categorie tra cui poter scegliere sono tra le più svariate: dalle piccole city car alle berline di lusso, dalle coupé sportive ai suv.

Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento, le auto sono di norma disponibili in pochi giorni inizialmente presso otto delle oltre quaranta sedi dell’attuale rete di servizio in Italia (presenti in aeroporti, città e stazioni ferroviarie). E, nel corso del 2022, è prevista l’apertura di altre quindici sedi a livello nazionale.

Il pacchetto completo è formulato per sollevare gli automobilisti da ogni pensiero e preoccupazione relativi all’utilizzo dell’automobile poiché include pacchetti di protezione, l’immatricolazione, i costi di officina per manutenzione ed assistenza, la svalutazione dell’auto e molto altro.

Il pacchetto è disponibile a partire da circa 500 euro al mese e può essere facilmente disdetto mensilmente dopo un periodo minimo di trenta giorni.