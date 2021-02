Auto in abbonamento? Una buona idea, ma non per tutti i brand. L'esempio degli Usa Negli Usa, mercato da sempre di tendenza, la formula di utilizzo dell'auto al posto dell'acquisto non ha funzionato per tutte le Case. Vediamo perché no e perché di Corrado Canali

L'abbonamento dell'auto al posto del tradizionale acquisto poteva essere la soluzione ideale per gli utilizzatori più incalliti di automobili disposti a pagare un abbonamento per passare da un modello ad esempio con motore termico all'altro un'elettrica sulla base di esigenze d'impiego mutevoli. L'offerta di servizi di abbonamento per le nuove auto avrebbe dovuto rispondere a queste richieste. Eppure, fino ad oggi, il sistema ha insegnato all'industria che a molti acquirenti di auto non piace cambiare e quando lo fanno, gli aspetti pratici sono considerati onerosi al punto da non rientrare in un modello di business.



L'abbonamento è molto costoso per le Case



Per le case automobilistiche, la sostenibilità economica di un servizio sia pure così innovativo come l'abbonamento è essenziale. Se la maggior parte delle persone desiderasse davvero un modello di auto adatto ad un utilizzo più pratico per la settimana di lavoro, mentre nel fine settimana sarebbe più propenso a guidare un'auto sportiva, significherebbe che per i costruttori dover offrire due o più linee di prodotto in contemporanea, una o più di una inattiva, mentre l'altra viene utilizzata. Una soluzione decisamente inefficiente oltre che molto costosa. Senza contare che la novità di cambiare il modello di auto potrebbe svanisce molto presto rispetto al previsto, a quanto pare negli Usa.



Lo stop dei tre brand premium negli Usa



Negli Stati Uniti il servizio di abbonamento all'auto era sembrata una buona idea, oltre che innovativa in un mercato quello nord americano che da sempre fa tendenza. “All'inizio i nostri clienti si divertono a cambiare auto - ha spiegato il responsabile delle vendite di Mercedes negli Usa, Adam Chamberlain, dopo aver cancellato l'anno scorso il servizio di abbonamento auto dell'azienda – ma dopo un certo periodo di tempo, vogliono disporre di una loro macchina con le loro cose sistemate all'interno”. Per questa semplice ragione anche Audi, oltre alla Bmw si sono presto allineati alla stessa Mercedes cancellando negli ultimi mesi i loro servizi di abbonamento per scarso interesse da parte del pubblico.



Come rendere l'abbonamento sostenibile



Alcune case automobilistiche viceversa stanno dimostrando che la loro formula di abbonamento funziona bene, non solo perché è concentrata come alternativa ad un leasing ma per auto singola e non un utilizzo di più modelli, oltre che anche comprensiva di tutti i costi trasferiti in una tariffa mensile che garantisce una disattivazione il più rapidamente possibile del sistema premendo semplicemente un pulsante su un'app per organizzare in un tempo relativamente breve un passaggio considerato critico che il ritiro dell'auto.



Molte start-up lo usano contro i monomarca



Piuttosto che flessibilità, è forse la semplicità alla base del successo dei sistemi di abbonamento offerti ad esempio da brand come Volvo, uno fra i primi costruttori ad aver lanciato l'innovativa proposta come alternativa all'acquisto. La stessa soluzione scelta negli Usa da diverse start-up che cercano così di abbattere una volta per tutte delle offerte monomarca garantendo uno spettro di scelta più ampia reperibile fra i modelli di diversi marchi automobilistico. Ma ci vuole tempo perché una soluzione come questa possa avere successo: come tutte le novità, se non funzioni subito non significa che non possa mai farlo.