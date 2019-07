Auto, accordo tra California e quattro grandi case auto sfida Trump sulle emissioni

LEGGI ANCHE / Auto, le multe sulle emissioni di CO2 indeboliscono l'industria europea

Il rischio maggiore per la case auto è infatti un mercato ”spaccato”. Tredici stati hanno già indicato di voler seguire la leadership della California attraverso standard ambientali più severi nelle emissioni rispetto a quelli promossi da Trump. Vale a dire circa le metà dell'intero mercato statunitense nel settore potrebbe avere regole diverse. Anche il Canada si è espresso oltretutto in tal senso.

I dettagli della nuova intesa prevedono che i veicoli facciano in media 50 miglia con un gallone di carburante entro il lancio dei modelli 2026, cioè un anno dopo e un miglio in meno rispetto a quanto era stato stabilito in precedenza sotto Obama. Le aziende avranno maggior flessibilità nel raggiungere simili obiettivi e potranno migliorare l'efficienza delle loro “flotte” in media del 3,7% l'anno rispetto al 4,7% prescritto in passato.

Trump, noto scettico dell'effetto serra, sostiene che il congelamento dei limiti alle emissioni è necessario per non aumentare i costi per i consumatori e le aziende. Studi hanno tuttavia indicato che il settore dei trasporti negli Usa è oggi il maggior responsabile dei gas da effetto serra e che congelare i consumi a 37 miglia al gallone fino al 2026 equivarrebbe a mettere in strada fino a quasi otto milioni di veicoli in più.