Auto: gli acquisti online non decollano ma i social aiutano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Manca ancora qualcosa per convincere gli italiani sull'acquisto dell'auto online. È quanto emerge da una nuova instant survey di Areté che rivela la reale propensione per le nuove modalità di trattativa e acquisto online dell'auto.

Social network: preziosi archivi per arricchire la preparazione

Il 60% degli italiani oggi preferisce avviare e concludere in concessionaria la trattativa per l'acquisto della vettura. Tre i principali limiti dell'online percepiti: la sicurezza, l'impossibilità di testare la vettura, l'assenza della trattativa in presenza con il dealer. Online e social sono giudicati unanimemente un prezioso archivio cui attingere informazioni prima di recarsi nell'autosalone.

Loading...

Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey “Acquisto auto in digitale, l'Italia è pronta?”, condotta da Areté (azienda di spicco nella consulenza strategica) nel mese di aprile per indagare sul campo la diffusione delle nuove modalità digitali di acquisto dell'auto.

Lo studio arriva a dodici mesi di distanza da uno simile effettuato nel 2022 e non rivela passi in avanti nel processo di digitalizzazione dell'acquisto dell'auto: il 60% degli intervistati conferma di voler condurre in concessionaria tutti i passaggi necessari per comprare la prossima vettura; il 33% si dice disponibile a configurare online la propria auto, ma a patto di finalizzare l'operazione ed effettuare il pagamento presso il salone del dealer. Mentre solo il 7% del campione è già pronto a fare tutto online.

Gli italiani ancora non si fidano dell'acquisto online dell'auto

Per gran parte degli italiani l'acquisto in concessionaria viene ancora ritenuto il metodo più sicuro, affidabile e in grado di offrire un miglior servizio di consulenza.