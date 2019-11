Auto dell'anno, annunciate le sette auto finaliste. Due sono elettriche I giurati del premio Auto dell'anno hanno selezionato i modelli che si contenteranno il riconoscimento di Auto dell'anno annunciato come tradizione alla vigilia dell'apertura del Salone di Ginevra a marzo 2020 di Corrado Canali

1' di lettura

Siamo ormai alla stretta finale. Come è noto l'auto considerata la migliore verrà scelta tenendo conto di parametri come lo stile, il confort, la sicurezza, la guidabilità, le prestazioni, la funzionalità, il rispetto dell'ambiente, la soddisfazione alla guida e il prezzo. Inoltre, tutti i modelli devono essere un risultato di un nuovo progetto e non di semplice aggiornamento oltre che venduti in almeno cinque Paesi europei al momento della nomina.

Da segnalare che per la prima volta tra le sette finaliste che si giocheranno il titolo di Auto dell'anno 2020 sono state selezionate due vetture elettriche, un risultato che conferma l'attenzione verso queste nuove soluzioni di alimentazione.

La giuria ha, infatti, scelto sia la Tesla Model 3 sia la Porsche Taycan che si collocano in settori diversi di mercato, ma sono legate da un destino che è di fatto comune all'interno dei marchi di appartenenza. Oltre a loro gli altri modelli che proveranno a fregiarsi del titolo di Auto dell'anno 2020 sono la nuova Bmw Serie 1, la Peugeot 208, la Renault Clio, la Toyota Corolla e la Ford Puma.

Anche tra questi modelli non mancano delle soluzioni legate alla ormai dilangante elettrificazione: la Peugeot 208, ad esempio, offre in gamma fin dal lancio una versione elettrica, mentre sia la Toyota Corolla che la Ford Puma propongono dei powertrain ibridi.

La proclamazione della vettura vincitrice sarà annunciata nella immediata vigilia dell'apertura del Salone internazione dell'automobile di Ginevra che nel 2020 è in programma dal 5 al 15 di marzo.