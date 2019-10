Auto, armi, migranti: perché l’Europa è ostaggio della Turchia

I quattro paesi di destinazione principali per l’export complessivo dell’automotive di Ankara sono Germania, Francia, Spagna e Italia. Oltre a Volkswagen e al suo neostabilimento, destinato sulla carta a generare 5mila posti di lavoro, il paese ospita 175 centri di ricerca e sviluppo di marchi globlali delle quattro ruote ed è sede di centri di brand europei come l’italo-statunitense Fca, la tedesca Daimler e l’austriaca Anstalt für Verbrennungskraftmaschinen List (meglio nota come Avl, un produttore di sistemi di azionamento). Uno dei fiori nazionali all’occhiello è la Tofaş, collaborazione fra la Fca e il conglomerato industriale Koç Holding, con una capacità produttiva di 450mila vetture l’anno. Tra i modelli sfornati compaiono anche i modelli Fiat Tipo e Doblò (destinata anche al mercato statunitense), prodotte nello stabilimento Tofaş della città turca di Bursa. Recidere integralmente rapporti con la Turchia significherebbe congelare un avamposto commerciale e produttivo rilevante, in un periodo tutt’altro che fiorente per la filiera europea e internazionale dell’auto.

L’export delle armi

Un capitolo ancora più delicato è quello sulle armi, oggetto del curioso «quasi divieto» imposto dalla Ue. Gli stati membri non hanno stabilito un embargo a tutti gli effetti, ma si impegnano ad «avere posizioni nazionali forti a proposto delle loro politiche di esportazione di armi verso la Turchia». Tradotto: l’ideale sarebbe troncare i rapporti con la Turchia sul settore, ma nei fatti la decisione è affidata a iniziative bilaterali come quelle già annunciate da Germania, Francia e Italia. Il business delle armi non raggiunge le dimensioni di altri segmenti industriali, ma rappresenta comunque un volume di scambi notevole fra la Ue e Ankara.

La sola Germania, secondo dati del ministero federaledell’Economia e dell’Energia riportati da Statista, ha esportato in Turchia l’equivalente di quasi 243 milioni di euro nel 2018 , una cifra che incide su un terzo circa dei 771 milioni di euro complessivi in export bellico (il secondo paese è l’Arabia Saudita con 159,8 milioni di euro). L’industria francese soffrirebbe fino a un certo punto, considerando che il paese ha incassato l’equivalente di 594,5 milioni di euro in 10 anni in ordini da Ankara: briciole, o quasi,rispetto ai 949 milioni di euro in ordini in arrivo dall’Arabia Saudita, pari a 11,3 miliardi di euro nell’arco di un decennio.

Il “sacrificio” nella vendita di armi avrebbe un impatto maggiore sull’Italia. A quanto emerge da una relazione presentata alla Camera dei deputati nell’aprile 2019 , la Turchia è il terzo paese di destinazione per l’export di armi italiani: 362 milioni di euro nel 2018 distribuiti in 70 autorizzazioni, dietro alle vendite da 1,9 miliardi di euro dirette in Qatar e da 682,9 milioni dirette in Pakistan. Oltrettutto l’esportazione di materiale bellico verso Ankara è cresciuto a ritmo costante nel quinquennio precedente, passando dagli 11,4 milioni di euro del 2013 alla cifra cumulata nel 2018.