Auto, arriva la polizza a consumo: paghi per i chilometri percorsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo lo stop al pagamento della polizza auto in periodo Covid, il gruppo Unipol si presenta al mercato con un’altra innovazione di prodotto, che al momento non ha eguali in Europa. Si tratta di BeRebel, la insurtech “Pay-per-you” (di fatto una pay-per-use altamente personalizzata) che la controllataUnipolsai ha lanciato ieri. È, in sostanza, una copertura per l’auto a chilometri, mensile e completamente digitale, come ha comunicato la compagnia.

BeRebel prevede un costo minimo mensile, circa 10 euro, nel quale sono compresi 200 chilometri. A fine mese gli eventuali chilometri percorsi in più saranno conguagliati al costo per chilometro indicato nella polizza. Allo stesso tempo eventuali chilometri non utilizzati si possono riportare al mese successivo.

Loading...

La polizza, ha spiegato UnipolSai, è rivolta per ora solo alle automobili a uso privato. È possibile acquistarla su sito e su app anche solo per un mese e prevede l’installazione self service nell’auto di un piccolo dispositivo telematico che conteggia i chilometri, interviene fornendo assistenza in caso di incidente e permette uno sconto nel conguaglio di fine mese in base allo stile d’uso e di guida rilevato in quel mese.

La polizza è gestita da un’unica app per tutte le auto di famiglia con estratto conto unico a fine mese: in app si può simulare il costo annuo, rilevare giorno per giorno la distanza percorsa e il proprio stile d’uso e di guida, tenere sotto controllo i costi maturati e disporre di tutti i documenti assicurativi in formato digitale e senza carta.

È in altre parole la prima polizza realmente a consumo per quel che riguarda il comparto auto e oltre che per l’innovatività dell’offerta (particolarmente adatta a chi percorre in un anno meno di 10-12mila chilometri) si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. In particolare quei sottoscrittori che vorranno farlo potranno compensare il 50% delle emissioni di CO2 legate alle distanze percorse; il restante 50% verrà coperto da BeRebel.