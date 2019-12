Auto aziendali, stretta per i modelli meno diffusi e solo da luglio 2020 Un piccolo premio a chi sceglie elettriche e ibride plug-in. Aggravi graduali per i veicoli con emissioni che superano i 160 g/km. Ma le novità riguarderanno soltanto le scelte future delle imprese di Maurizio Caprino

Dal maxiemendamento alla legge di Bilancio arriva la conferma che la stretta sulle auto aziendali non ci sarà.

Il raddoppio del reddito in natura tassabile al dipendente che ne usa una anche nel tempo libero (se il datore di lavoro non gli trattiene sullo stipendio una quota equivalente) verrà sostituito da una graduazione del trattamento in funzione delle emissioni di CO2 (peraltro con soglie diverse da quelle che un anno fa fecero da guida per determinare gli importi dell’ecobonus e dell’ecomalus che resteranno in vigore sono alla fine del 2021).

In ogni caso, le novità riguarderanno esclusivamente le scelte future delle aziende: la norma parla dei «contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020» (anche se occorrerà chiarire bene con una circolare che cosa s’intenda con questa espressione e se ci si riferisca al momento in cui il dipendente sceglie l’auto o a quello in cui il datore di lavoro la ordina al fornitore).

La graduazione, per come è stata formulata dopo le polemiche seguite alla prima versione della norma, avrà un impatto complessivo quasi nullo, almeno inizialmente.

Sia a livello di gettito complessivo, sia a livello di esborso per il singolo contribuente: per la maggior parte delle auto aziendali (quelle che si trovano nella fascia di emissioni tra 61 e 160 g/km di CO2) il reddito in natura resta fissato al livello attuale. Cioè al 30% del valore che si ottiene assumendo che il mezzo venga utilizzato per 15mila km l’anno (dunque del costo chilometrico ufficiale Aci moltiplicato per 15mila).

Premi e aumenti di tassazione

C’è un piccolo premio per chi sceglie modelli elettrici o ibridi plug-in(cioè ricaricabili dalla rete elettrica): se le emissioni non superano i 60 g/km (valori tipici dei mezzi con questo tipo di propulsioni), il reddito in natura tassabile scende al 25%. Gli incentivi ecobonus all’acquisto in vigore dal marzo scorso sono invece riconosciuti fino a 70 g/km.