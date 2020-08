Auto aziendali, tassa legata alla Co2 per i veicoli immatricolati dal 1° luglio

In tale senso la risoluzione ha precisato che affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

La risoluzione, opportunamente, precisa che con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 la vecchia norma continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.

Il calcolo si complica

Infine la risoluzione precisa che per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione in uso promiscuo del veicolo sia successiva rispetto al 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data non si potrà far riferimento ai criteri forfetari.

In questa ipotesi non potendosi applicare né la disciplina previgente (in quanto l’assegnazione non era in corso al 30 giugno 2020) né la nuova (il veicolo era già immatricolato al 30 giugno 2020) si dovrà operare un calcolo che consenta di valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all’uso privato scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Si ponga il caso di un contratto di concessione in uso promiscuo di una autovettura immatricolata il 10 gennaio 2020 e assegnata il 15 luglio 2020. In questo caso poiché il contratto è successivo al 1° luglio ma l’immatricolazione è antecedente il calcolo del benefit non potrà essere forfetario ma si dovranno scorporare dal valore normale i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro in conformità ai principi già previsti dalla risoluzione 74/E/17.