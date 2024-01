Auto aziendali, valori sotto la lente fra nuove tabelle Aci e manovra 2024

Assegnazioni da luglio 2020

Viceversa, per le assegnazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2020 (o che saranno fatte in corso d’anno) e relative a veicoli immatricolati antecedentemente a tale data, valgono i principi generali che sono alla base della categoria di reddito di lavoro dipendente (risoluzione dell’agenzia delle Entrate 46/E del 14 agosto 2020).

Come meglio spiegato in una risposta a Telefisco 2021, non ancora trasfusa in un documento ufficiale, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro deve essere dedotta l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro (a prescindere che gli spostamenti siano all’interno o all’esterno del Comune in cui si trova la sede di lavoro).

Inoltre, vi è la possibilità di fruire dell’esenzione totale del valore del fringe benefit - sia nel 2023 che nel 2024 - ove il valore complessivo delle erogazioni in natura (nonché dei pagamenti e dei rimborsi consentiti) sia inferiore ai limiti stabiliti per le relative annualità. Ciò può accadere in caso di autovetture ecologiche, di assegnazioni infrannuali e di parziale riaddebito del benefit.

Verifiche e conguagli dei datori

Per il 2023 i datori di lavoro sono ancora in tempo per fare gli opportuni controlli sui conguagli Irpef appena chiusi e porre eventuali rimedi. Il ricalcolo delle erogazioni dovrà riguardare anche quelle effettuate da eventuali altri datori di lavoro del dipendente.

Inoltre, dovranno essere verificati i criteri di determinazione degli imponibili, ad esempio per i beni e i servizi, il cui valore normale non sempre è di immediata quantificazione, tenendo conto che se si superano le soglie previste (si veda la grafica in pagina), l’esenzione si perde integralmente.