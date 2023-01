Auto dai bassi consumi / Audi A3

L'Audi A3 assicura bassi consumi e lunghe percorrenze scegliendo una versione diesel o ibrida plug-in, capace quest'ultima di viaggiare anche in modalità completamente elettrica. La quarta generazione di A3 Sportback si presenta con un design marcatamente sportivo caratterizzato dalle fiancate svasate dall'andamento concavo che rappresentano un elemento stilistico inedito e da una nuova firma luminosa portata in dote dalle luci diurne dei proiettori a Led Audi Matrix. Grazie a una superiore larghezza rispetto al modello precedente, la nuova A3 offre un'abitabilità superiore. All’interno l’abitacolo è contraddistinto dalla marcata digitalizzazione: la plancia s'ispira ai modelli Audi di categoria superiore con look Black Panel e display da 10,1” di serie, cui si accompagnano comandi touch, la piattaforma d'infotainment Mib 3 caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente e - novità assoluta per la gamma A3 - il comando vocale intelligente. Tra le dotazioni di connettività, i servizi dell'intelligenza collettiva della flotta Audi Car-to-X grazie ai quali le vetture condividono informazioni. Ad esempio in merito all'entrata e uscita dai parcheggi fornendo stime sui posti liberi disponibili, gli avvisi di pericolo come la presenza di nebbia o ghiaccio e i limiti di velocità. Nello specifico la versione selezionata è l'Audi A3 Sportback 40 TFSI e S tronic S line edition, lunga 434 cm, larga 182 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 280 a 1.100 litri. Nella versione 40 TFSI e S tronic S line edition costa 46.550 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.395 cc (Euro 6d-TEMP) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.550 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 31 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 227 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.635 chilogrammi.



