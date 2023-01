Auto dai bassi consumi / Dacia Sandero Gpl

Il Gpl è una valida alternativa al caro carburanti, soprattutto se abbinato ad una vettura economica ma dall'ottimo rapporto prezzo/contenuti come la Dacia Sandero. Come la Streetway, anche la terza generazione di Sandero Stepway si rinnova per rispondere alle mutate esigenze degli automobilisti. Sebbene mantenga le stesse dimensioni esterne della generazione precedente offre più modernità, generosità e versatilità senza rinnegare i principi incrollabili della semplicità e dell'affidabilità. Cresce il livello di equipaggiamenti così come quello di sicurezza attiva e passiva. Con l'altezza libera dal suolo rialzata (174 mm, +41 rispetto alla Streetway) Sandero Stepway è dotata di un design deciso con chiari riferimenti allo svago e all'avventura. L'immagine da crossover sono accentuati dalla maggiore differenziazione esterna rispetto alla Streetway: cofano specifico nervato e più bombato, logo cromato sotto la calandra e alette “bombate” sopra ai fendinebbia. Nello specifico la versione selezionata è la Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Eco-G Comfort, lunga 410 cm, larga 185 cm, alta 159 cm con un bagagliaio da 410 a 1.455 litri. Nella versione 1.0 TCe ECO-G Comfort costa 13.950 euro con motore a GPL di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 74 kW/100 cavalli ed una coppia massima di 170 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 114 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 177 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.154 kg.



