Auto dai bassi consumi / Fiat Tipo diesel

Oltre 22 chilometri con un litro di gasolio. È questo il consumo della Fiat Tipo diesel selezionata tra le 10 auto perfette per risparmiare alla pompa. Nel dettaglio la Tipo è stata completamente rinnovata ed appare più moderna, dinamica ed elegante. Sul nuovo frontale compare la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat. La gamma Tipo è sviluppata su due anime: “Life” declinata nei tre allestimenti Tipo, City Life e Life disponibili su tre varianti di carrozzeria (4/5 porte e Station) e “Cross” che è invece declinata nei due allestimenti City Cross e Cross e nell’inedita variante crossover 5 porte. All'interno l'abitacolo è tutto nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi. Il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Un sistema tecnologico e sofisticato che consente di avere sotto controllo durante il viaggio lo stato della vettura, la parte multimediale ed il telefono. Il cluster si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black. Nello specifico la versione selezionata è la Fiat Tipo 1.3 Mjt 5M Tipo. lunga 437 cm, larga 179 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 440 litri. Nella versione 1.3 Mjt 5M Tipo costa 23.050 euro con motore a gasolio di 1.248 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 70 kW/95 cavalli ed una coppia massima di 200 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 115 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 181 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.370 kg.



