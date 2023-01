Auto dai bassi consumi / Mercedes Classe B

Dimensioni adatte al traffico cittadino, grande funzionalità di bordo e bassi consumi. Sono queste le principali caratteristiche della Mercedes Classe B, scelta in versione diesel nella selezione di auto perfette per risparmiare alla pompa. L'ultima generazione di Classe B è stata progettata per distinguersi. Le proporzioni sportive, gli interni versatili, le moderne tecnologie di guida e l’ultima generazione di MBUX rendono la Sports Tourer di Mercedes-Benz pronta per le piccole e grandi avventure della vita quotidiana. L’interno di Classe B è razionale, pratico e spazioso. L’area di guida è dominata dal display a doppio schermo (quadro strumenti da 7” e unità principale da 10,25”) di serie. Per gli interni è stata fattauna scelta di sostenibilità; durante la progettazione è stata rivista la composizione di tutti i materiali da utilizzare e sono state esaminate le possibilità di alternative più sostenibili. La parte centrale dei sedili comfort utilizza tessuti composti al 100% da materiale riciclato, mentre i sedili in Artico/Microcut contengono il 65% di materiale riciclato nella superficie del sedile e l’85% nella parte inferiore. Tutta la gamma di motori a benzina di Classe B è ora elettrificata. Nel dettaglio la versione selezionata è la Mercedes-Benz Classe B 180 d Automatic Advanced, lunga 442 cm, larga 180 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 445 a 1.530 litri. Nella versione 180 d Automatic Advanced costa 40.298 euro con motore a gasolio di 1.950 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 280 Nm a 1.300 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 151 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.075 kg.



