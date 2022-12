Auto, in Borsa l’Europa batte Usa e Cina. Nel 2023 la partita sui prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato un anno complicato in Borsa, il 2022, per l’Auto. Il settore è alle prese con la più imponente trasformazione della sua storia. È in atto una grande rincorsa verso il traguardo delle emissioni zero, di qui a qualche decennio (il 2050 in Europa). Centinaia di miliardi di investimenti, oltre mezzo trilione entro il 2026 secondo le stime di AlixPartners. Ma i veri nemici sono stati i costi delle materie prime e dell’energia, gli stop-and-go in Cina causati dalla politica anti-Covid di Pechino...