Auto business, ecco cosa non deve mancare

Quale dovrebbe essere l'equipaggiamento di un'auto business? Una domanda che potrebbe sembrare banale dato che ogni casa automobilistica dispone in listino delle versioni ad esse dedicate, ma sono davvero dotate di tutto quello che sarebbe realmente necessario? E in ogni caso non è detto che la car list comprenda queste versioni business.

Facciamo quindi un passo indietro per cercare di capire cosa sarebbe ideale montare e cosa viene realmente proposto.

Le auto destinate alle flotte dovrebbero essere pensate con tutti quei comfort e soluzioni utili per viaggiare e quindi con sistemi di assistenza alla guida da utilizzare in autostrada o, ancora, alcuni accorgimenti per salire e scendere dall'auto rapidamente. Quindi magari si potrebbe chiudere un occhio su grandi cerchi da 18 e 19 pollici che coprono bene lo spazio sotto agli ampi passaruota ma non su alcune comodità irrinunciabil.

In primis però bisogna fare una distinzione tra le auto di flotta che vengono utilizzate da più conducenti e quelle che restano in benefit per un certo tempo in uso a una sola persona. Nel primo cosa sarebbe necessario che le regolazioni potessero essere registrate con delle memorie, come per esempio la posizione di guida elettrica e non manuale. Ovviamente per entrare in auto è fatto ormai obbligo avere l'apertura senza chiave, potendo lasciare questa all'interno della borsa o della 24 ore. A questo si aggiunge anche l'apertura del bagagliaio elettrica e, ove possibile, anche con il sensore sotto cui passare il piede da utilizzare nel caso in cui si abbiano le mani occupate.

A bordo poi, come anticipato, nei lunghi viaggi sarebbe necessario avere a disposizione interfacce immediate e intuitive. Pensiamo al cruscotto digitale che può essere personalizzato secondo diverse schermate e da cui possono essere visualizzate anche le indicazioni del navigatore o di Google Maps o di Waze, queste ultime funzioni ancora poco diffuse. O, ancora, il display al centro della plancia da 8 o 10 pollici per poter vedere bene le informazioni e che sia touch dato che le rotelle nel tunnel centrale ormai sono un po' passate di moda, anche se spesso sono imbattibili.