Auto China, ritorna il salone. Non molte novità e tanti dubbi sui tempi della ripresa

Le vendite di auto in Cina sono cresciute dell'11,6% in agosto, il quinto aumento mensile consecutivo dopo il lockdown quando le vendite erano crollate del 79%, il livello più basso dal 2005.

Il mercato automobilistico cinese è in crescita, ma al Salone di Pechino aperto fino al 5 ottobre rimandato per il covid-19 più che per le novità esposte, molte meno del previsto, si è dibattuto sui tempi della ripresa del più grande mercato al mondo. Pesano i dubbi sui tempi della ripresa e l'attenzione è rivolta per ora sulla forte domanda di vetture lusso, il 15% del mercato, era il 10% un anno fa, oltre a crescente interesse per le auto a batteria destinatarie di grandi investimenti: le startup elettrici come Nio, Xpeng, Li Auto e Wm Motor hanno raccolto più di 8 miliardi di dollari nel 2020. La tradizionale stagione degli acquisti di auto in Cina che coincide con l'autunno, è partita bene col bimestre di settembre e un ottobre con vendite in crescita. Tuttavia il complessivo di fine anno è stimato in calo da parte associazione cinesi dei costruttori d'auto sia pure di circa il 10%, molto meno, dunque, delle previsioni annunciate alla fine di maggio che lasciavano intendere un fra il 15% al 25%. Ecco alcune novità esposte alla rassegna a cui vanno poi aggiunte qualche curiosità di settore.

Audi Q5 Sportback

Audi Q5 Sportback la sportiva eredita il restyling della Q5

L'ultima nata al debutto al Salone di Pechino arriva a pochi mesi dal lancio della Q5 restyling anch'essa svelta ad Auto China e ne eredita gli aggiornamenti estetici e funzionali. Lunga 4,69 metri, la Sportback si discosta di poco da quella della Q5: è più lunga di otto millimetri, ma larghezza (1,89 metri), altezza (1,66) e passo (2,82) sono identici. Al lancio nel corso del 2021 anche in Cina sarà disponibile soltanto il 2.000 cc TDI con sistema mild hybrid a 12 volt che dispone di 204 cv e 400 Nm ed è abbinato alla trazione integrale Quattro Ultra a cui aggiunge la trasmissione doppia frizione a 7 marce S Tronic.

Bmw 3

Bmw, le due M con l'insolito muso alla prova dei cinesi

Chissà come la prenderanno i potenziali acquirenti in Cina del nuovo volto della sportive del brand di Monaco. La nuova calandra, infatti, che è derivata dalla Serie 4 ora caratterizza entrambe le versioni M al punto da garantire un vero e proprio colpo d'occhio mai visto prima per le più sportive del brand, sul quale peraltro anche in Europa si è aperta un discussione. Entrambe aggiungono poi delle carreggiate molto muscolose, oltre che allargate di 4 centimetri per lato. Un look insomma all'insegna della audacia. Sotto il cofano di entrambi c'è lo stesso motore il 6 cilindri di 3.000 cc biturbo da 480 oppure da 510 cv.

Piattaforma sea by geely

Con la nuova piattaforma Geely segue le orme di Vw

La nuova Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely sarà utilizzata da 16 nuovi veicoli elettrici di 9 diversi marchi: Geely, Volvo e Lynk & Co per cominciare. La nuova piattaforma è destinata a supportare piccolo veicoli elettricidel segmento A, ma anche più grandi della classi D ed E e genererà in aggiunta una variante sviluppata per veicoli commerciali leggeri con diverse offerte di imballaggio che includono layout di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con la sua nuova piattaforma il brand cinese di fatto replica le scelte già anticipare da Volkswagen con la Meb utilizzata per le elettriche del Gruppo.

Hyundai

Hyundai RM20e la base delle future N da corsa e da strada

Il brand coreano ha presentare a Pechino il prototipo RM20e. Progettato per anticipare la futura generazione di modelli Hyundai N, il concept è un'elettrica sportiva a trazione posteriore che utilizza il body di una Veloster N. Presentato come un laboratorio di ingegneria su strada, il prototipo usa presenta uno splitter anteriore in fibra di carbonio e dei parafanghi che ospitano cerchi in lega da 19 e 20 pollici. La potenza complessiva è fornita dal motore elettrico accreditato di oltre 800 cv il che consente di accelerare da 0 a 100 kmh in meno di tre secondi e di raggiungere una velocità superiore a 250 kmh.