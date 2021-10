Auto, il chip shortage fa crollare le immatricolazioni in Europa. Tesla Model 3 è la più venduta

Tesla model 3

Tesla ha spinto molto le immatricolazione di settembre

Le notevoli prestazioni della Model 3 sono spiegate anche per l’intensa spinta alle vendite nel terzo trimestre dell'anno da parte di Tesla. Settembre, infatti, è storicamente un mese strategico per le immatricolazioni del brand statunitense in Europa, dal momento che ha pesato in media per il 68% nelle consegne del terzo trimestre dal 2018 ad oggi. Il mese scorso le immatricolazioni Tesla hanno rappresentato il 74% del volume del terzo trimestre. Al debutto in Europa anche l'ultima novità di Tesla, la Model Y che si è comportata subito bene, assicurandosi la seconda posizione nella classifica dei modelli BEV.

Le EV californiane pesano per il 24% in Europa

Grazie esclusivamente al successo di due suoi modelli, Tesla ha di fatto monopolizzato il mercato vetture 100% elettriche o BEV con una quota del 24%, precedendo anche il Gruppo Volkswagen si pure di poco con il 22% e davanti anche a Stellantis con il 13% e al gruppo Hyundai-Kia con quasi l’11%. Tesla a completare un mese davvero positivo ha anche registrato vendite superiori di nuove auto rispetto a marchi da sempre affermati tra cui Fiat, Nissan o Seat. Alla base di questa crescita esponenziale c'è di sicuro una vera e propria tendenza alla scelta di nuove vetture elettrificate.

I suv e una quota mensile la più alta di sempre

Suv sempre più vicini ad una quota di mercato del 50%. Il mese scorso il 46,5% delle autovetture immatricolate in Europa erano suv: la quota di mercato mensile più alta di sempre per il segmento. Nonostante la crisi affrontata dalle reti di vendite, questa tipologia di vetture guadagna terreno grazie all’arrivo di nuovi modelli elettrici e anche alternative ibride plug-in. Se la tendenza continuerà, come sembra anche nei prossimi mesi le strade europee potrebbero presto sembrare molto simili a quelle degli Stati Uniti, dove più della metà delle nuove auto vendute sono per l'appunto dei suv.

Volkswagen in testa alle vendite di vetture suv

In testa alle vendite di suv ci sono sia il gruppo Volkswagen, seguito da Stellantis e da Hyundai-Kia. Ancora una volta la Hyundai Tucson si è assicurata un posto nella top 10 con un incremento dei volumi del 40%. La nuova Opel Mokka ha continuato a scalare la classifica fino alla 22a posizione con 9.700 unità vendute. In 28a posizione c'è la nuova Model Y che ha superato anche vetture come la Fiat Panda o la Peugeot 3008 e la VW ID.3 a dimostrazione del forte consenso per le vetture a ruote alte. Infine la Bmw Serie 3 ha registrato un aumento del 24% nonostante la concorrenza diretta con la Model 3.

Tutti i nuovi veicoli in forte crescita a settembre

In generale altri modelli non necessariamente suv hanno fatto registrare crescita importanti come la Kia Ceed, la Bmw Serie 4, la DS 7 Crossback, la Mazda MX-30, la Volkswagen Arteon e la Porsche Taycan che si segnalano per avere fatto registrato una forte crescita su base mensile. Tra le new entry da non sottovalutare la Renault Arkana che non a caso a settembre ha immatricolato quasi 7.000 unità, diventando il terzo modello Renault più immatricolato in Europa, mentre Citroen C4 e Skoda Enyaq nel mese di settembre i secondi modelli con più immatricolazioni per i loro costruttori.