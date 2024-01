Auto, in Cina produzione record a 30 milioni grazie all’export (+58%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La produzione automobilistica cinese ha raggiunto un record nel 2023, grazie all’aumento delle esportazioni di veicoli elettrici e alle spedizioni in Russia che hanno colmato il vuoto creato dall’uscita dei produttori occidentali.

Lo scorso anno le case automobilistiche del Paese hanno prodotto 30,16 milioni di veicoli (contro i 27,02 milioni del 2022) , secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam) pubblicati giovedì, superando i precedenti record stabiliti nel 2017. Le esportazioni sono aumentate del 58% a 4,91 milioni di unità, sancendo il sorpasso sul Giappone.

«Gli sconti sui prezzi hanno avuto un impatto sul mercato e la ripresa del consumo di auto è in corso», con l’industria che sta affrontando una pressione relativamente grande in generale, ha detto Chen Shihua, vice segretario generale della Caam, in un briefing. «Verso la fine dell’anno il mercato dell’auto si è comportato meglio del previsto e i volumi di produzione e di vendita all’ingrosso hanno superato i record», ha dichiarato Chen.

La Russia, come si diceva, è stata la prima destinazione per le esportazioni di auto cinesi nel 2023, ricevendo più di 841mila veicoli nei primi 11 mesi dell’anno, oltre il doppio di quelli inviati al Messico, secondo classificato. Le case automobilistiche cinesi hanno approfittato dell’abbandono del mercato russo di grandi gruppi come Volkswagen e Toyota, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia all’inizio del 2022.

SAIC Motor resta il più grande esportatore di auto della Cina, mentre Chery ha conquistato il secondo posto, proprio grazie alle consegne in Russia. Geely e Changan seguono al terzo e quarto posto, sempre secondo Caam.