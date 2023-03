Auto cinesei: Omoda, il brand di Chery debutterà in Italia entro fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Omoda è il nuovo brand col quale il costruttore cinese Chery debutterà entro la fine anno in Italia che è stato scelta come il primo Paese per il lancio nel Vecchio Continente. Il modello ad arrivare per primo in Italia sarà la Omoda 5: si tratta di un suv accreditato di 4,5 metri che sarà in vendita anche in una versione completamente elettrica. Ulteriori informazioni e i dettagli tecnici saranno svelate nei prossimi mesi a cui si aggiungeranno anche i prezzi di listino.

Omoda, a propulsione elettrica e ibrida

La Omoda 5 è il risultato di un approfondito processo di ricerca e sviluppo nel settore delle nuove tecnologie propulsive che ha permesso al costruttore cinese Chery impegnato nella mobilità green sin dal 1999, di definire una vera e propria gamma di modelli caratterizzati da una basso impatto ambientale. Quasi a sottolineare al meglio questo tipo di scelta destinata a caratterizzare il Dna del nuova brand alla Chery hanno deciso di dare vita ad Omoda.

Omoda, un abitacolo particolarmente curato

A bordo della Omoda 5 si nota subito l’elemento a sbalzo sulla plancia che racchiede due monitor: quello dietro al volante è dedicato alla strumentazione, mentre quello in posizione centrale è destinato all’infotainment che fra l’altro sfrutta la tecnologia Cerence ASR e dispone di un assistente vocale evoluto oltre che della connettività. La Omoda 5 è equipaggiata con una serie di dispositivi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica di emergenza.

Omoda, coperto da brevetti autorizzati

Il brand Omoda sin dal debutto in Cina ha offerto vetture elettriche e ibride che adottano tecnologie coperte da ben 25.795 brevetti di cui 17.177, pari al 37% di brevetti autorizzati. Inoltre tutti i veicoli Omoda sono stata realizzati sulla base della strategia di sviluppo tecnologico siglata 457, numero che sta ad indicare quattro diverse piattaforme di propulsione, ma anche cinque sottosistemi in generale, a cui di aggiungono sette ulteriori tecnologie di base.

Omoda, una gamma completa di modelli

Un'originale impostazione che ha consentito a Chery di realizzare dei nuovi veicoli in grado di coprire tutti i principali segmenti attualmente disponibili sul mercato globale a cominciare dalle berline di segmento A, B e C per poi passare ai suv di segmento B, C e D, puntando anche ad esplorare diverse soluzioni per i powertrain: da quella di base dell'elettrico puro, all'ibrido, a cui si va ad aggiungere anche l'elettrico con range extender e l'idrogeno fuel cell.