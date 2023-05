Auto cinesi, 100 marchi sfidano in big europei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la continua crescita della domanda e l’aumento del reddito dei consumatori cinesi, l’industria ha iniziato a introdurre più modelli con nuovi marchi. Tra il 2011 e il 2015, un totale di 14 nuovi marchi ha raggiunto il mercato locale: Maxus, Beijing Auto, VGV, Haval, Xpeng, NIO, Cowin, Kaiyi, Hozon, Leap Motor, Weltmeister, Enovate e Li Auto.

L’arrivo dei veicoli elettrici e la sua conseguente popolarità, insieme al forte impegno del governo centrale per il suo giusto posizionamento, ha favorito la nascita di un numero ancora maggiore di marchi rispetto al periodo precedentemente considerato.

Tra il 2016 e oggi, l’offerta è aumentata di ben 50 nuove sigle, 62 se si parte dal 2011, consentendo ai consumatori cinesi di scegliere tra un totale di 99 marchi diversi. Insomma, a conti fatti, il brand della Grande Muraglia non solo solamente tanti, ma anche giovanissimi: il 58% ha meno di 10 anni di vita. Gran parte di questa crescita esponenziale dei brand si spiega con l’interesse dei gruppi automobilistici locali a essere riconosciuti come innovativi e in linea con il boom degli EV.

I 99 marchi oggi disponibili sono raggruppati in circa 40 gruppi automobilistici. Comunque, non tutti hanno successo. Negli ultimi anni, alcuni marchi sono stati abbandonati a causa delle scarse vendite. Le dinamiche del mercato automobilistico cinese sono uniche. La massiccia domanda locale, il forte sostegno del governo e l’impegno nello sviluppo dei veicoli elettrici sono lo scenario perfetto per l’introduzione di nuovi brand. Solo quest’anno sono stati introdotti sei marchi e altri tre dovrebbero arrivare sulle strade entro dicembre. Una tendenza interessante emersa lo scorso anno è stata il ruolo sempre più influente che i marchi cinesi stanno svolgendo al di fuori della Cina. Nel 2022, quasi 1,5 milioni di veicoli prodotti dai brand cinesi sono stati venduti al di fuori della Cina, con un aumento del 48% rispetto al 2021. Questa crescita è stata guidata da un’offerta più competitiva e di qualità superiore e da una grande spinta nei segmenti dei veicoli elettrici a prezzi accessibili. I produttori cinesi stanno trovando modi per migliorare la loro posizione nel mercato globale. Mentre alcuni stanno introducendo prodotti direttamente in nuovi mercati, altri ribattezzano i loro veicoli e li vendono con marchi consolidati nei mercati occidentali. Inoltre, alcune case automobilistiche cinesi stanno producendo veicoli per i brand occidentali che hanno l’ambizione di aumentare la loro presenza nei mercati attraverso un’offerta di prodotti decisamente più competitiva