Auto cinesi, Baic sbarca in Italia e in Europa con DR

DR Automobiles ha siglato una partnership con Baic, gruppo cinese con sede a Pechino che produce auto elettriche vendute, prima di questo accordo, solo localmente nel mercato interno.

Oltre all'Italia l'accordo prevede che i modelli Baic saranno venduti tramite la rete DR Automobiles anche in Spagna, con l'intento in un secondo momento di allargarsi ad altre nazioni del Vecchio Continente. Le due case automobilistiche stanno comunque già collaborando da tempo: il frutto di questo è lo sviluppo di alcuni modelli come la Evo 5 e l'Ickx K2.