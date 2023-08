Auto cinesi, BYD al Salone di Monaco con sei modelli. Arriva il marchio Denza

Ascolta la versione audio dell'articolo

BYD si appresta a sbarcare all'IAA 2023 di Monaco, che aprirà i battenti dal 5 al 10 settembre, con ben 6 nuovi modelli di auto elettriche ma anche nuove tecnologie e, soprattutto, con un nuovo sub-brand di lusso, ovvero Denza che debutta con il modello 100% elettrico D9.

I modelli che BYD ha scelto di lanciare nel mercato europeo comprendono 2 berline e 3 Suv. Si inizia dalla la Seal, una berlina destinata al segmento D che è stata insignita del prestigioso IF Design Award, grazie alle sue linee dinamiche che le conferiscono un aspetto sportivo che richiama i dettagli del linguaggio stilistico Ocean X della casa cinese. Seal offre un'autonomia di 570 km (nel ciclo combinato WLTP) e verrà proposta in due versioni: Design, con trazione posteriore e potenza pari a 230 kW (308 Cv) e Excellence, con trazione integrale e 390 Kw (523 Cv). Entrambe saranno dotate della BYD Blade Battery da 82,5 kWh. Questo modello inoltre integra anche la nuova tecnologia ITAC (Intelligent Torque Adaption Control) del brand che garantisce il massimo delle prestazioni per quanto riguarda stabilità e sicurezza alla guida. Con Seal arriva anche la tecnologia CTB (Cell-to-Body) che in pratica integra la batteria Blade all'interno della carrozzeria, il tutto per offrire una resistenza strutturale di alto livello. Per vedere Seal nei concessionari bisognerà attendere il prossimo autunno.



La Seal verrà affiancata dalla Seal U, dove la U sta per “Utility”. In questo caso parliamo di un Suv 100% elettrico per il segmento D che sarò disponibile nel mercato europeo primo trimestre 2024 in due allestimenti. Il primo dei due, denominato “Comfort”, si basa su una Blade Battery da 71,8 kW che garantisce un'autonomia di 420 km (WLTP). La versione “Design” aumento a 500 i km percorribili con una ricarica, grazia a una batteria Blade da 87 kW.

Oltre a due modelli Seal, BYD presenta anche Dolphin, un agile berlina per il segmento C (in arrivo nel terzo entro la fine dell'estate) e Tang, un grande Suv per il segmento E. A questi si aggiunge l'Atto 3, un ennesimo Suvma più piccolo, tanto che entra nel segmento C.

Ma molta curiosità desta la nuova Denza D9 primo modello per il mercato europeo del neonato sub-brand di lusso del marchio cinese. Denza nasce da una collaborazione con Mercedes-Benz e D9 è appunto il primo modello che esce dalla fabbrica da questa joint-venture. Si tratta di un veicolo destinato al trasporto di persone, visto la sua configurazione a 7 posti (2+2+3).