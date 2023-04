Auto cinesi elettriche economiche, Byd Seagull a 10.000 euro con batterie al sodio

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le auto cinesi elettriche economiche arriveranno in Europa in un futuro sempre più vicino. Ultima novità a zero emissioni prodotta in Cina è la nuova Byd Seagull, svelata dalla prime immagini ufficiali e attesa al debutto al Salone di Shanghai 2023. Oltre al prezzo decisamente economico, in Cina sarà venduta a partire da 80.000 yuan pari al cambio attuale a circa 10.700 euro, la Byd Seagull monta batterie al sodio.

Byd Seagull, autonomia superiore ai 400 chilometri

Secondo le informazioni svelate dal costruttore cinese, la Byd Seagull sarà proposta in abbinamento a batterie al sodio da 30 o 38 kWh e motori da 75 e 102 cavalli. Alla voce autonomia, l’auto elettrica economica prodotta da Byd dichiara 305 e 405 chilometri secondo il ciclo di omologazione cinese. Nessuna informazione sui tempi di ricarica, punto critico delle batterie al sodio.

Loading...

Byd Seagull, auto elettrica compatta

Quanto è lunga la nuova Byd Seagull? La compatta a zero emissioni, prodotta sulla piattaforma 3.0 di Byd, dichiara una lunghezza di 3,78 metri e un passo di 2,5 metri in abbinamento ad una carrozzeria a cinque porte caratterizzata dalle linee decise.