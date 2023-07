Auto cinesi elettriche, Xiaomi punta sulla maxi autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Xiaomi MS11. Non si tratta di uno smartphone o di un monopattino ma di un'auto elettrica in arrivo nel 2024. Dopo gli annunci degli anni precedenti, è sfuggita una prima immagine delle specifiche della batteria montata sulla prima vettura prodotta dall'azienda cinese. Valore aggiunto dell'auto elettrica prodotta da Xiaomi sarà quello di essere integrata all'interno dell'ecosistema smart sviluppato dal costruttore cinese, che spazia dagli smartphone, agli elettrodomestici, ai device e ai monopattini. A questo si aggiunge la forte riconoscibilità e valore riconosciuto dai più giovani, fattore fondamentale in un futuro mercato automobilistico dove gli storici marchi avranno minor appeal verso una generazione sempre meno attratta dall’automobile tradizionale.

Xiaomi MS11, batteria e autonomia

Quanta autonomia avrà la nuova auto elettrica cinese prodotta da Xiaomi? Per ora non si hanno dati precisi ma la percorrenza si può dedurre dalla capacità della batteria. Come riportato dalla dall'etichetta fotografata, la Xiaomi MS11 farà affidamento su un'architettura a 800 volt e monterà un accumulatore da 101 kWh, con una tensione di 726,7 volt e 139 Ampere. Il pacco batterie pesa 1.415 libbre, pari a 642 chilogrammi, è stato battezzato “A1310C” e indicato dal codice di produzione “f47832”. Grazie ai 101 kWh di capacità, e ad un peso contenuto merito della carrozzeria berlina, la Xiaomi MS11 potrebbe avere un'autonomia prossima ai 700 chilometri.

Xiaomi, investimento da 10 miliardi

Come annunciato nel 2021, l'auto elettrica arriverà nel 2024 e probabilmente le tempistiche saranno rispettate. Non si tratterà di una concept car ma di una verrà produzione di massa. Xiaomi ha stanziato a marzo di tre anni fa 10 miliardi di dollari da spendere entro il 2031, con un investimento iniziale di 1,5 miliardi di dollari.