Auto cinesi, Geely lancia il nuovo brand premium Galaxy

Geely Galaxy, la stessa piattaforma di Volvo e Smart

Le ibride sfrutteranno la piattaforma E-CMA già utilizzata anche su Volvo, Smart, Zeekr e anche Link&Co che è abbinata al powertrain NordThor 8848 in due varianti di potenza, il che promette un miglioramento del 15% dei consumi rispetto ai sistemi attuali, grazie ad nuovo sistema di tipo predittivo per la corretta gestione dell’energia oltre che disponibile con un nuovo cambio automatico DHT a tre sole marce in grado di sfruttare alla meglio anche il powertrain di base.

Geely Galaxy, il suv L7 ha un'autonomia è di 1.370 km

Per il suv L7 è stato annunciato un consumo medio di 5,2 l/100 km e un’autonomia da record e pari a 1.370 km, mentre il dato relativo alla percorrenza in modalità elettrica non è ancora stato ufficializzato dai vertici di Geely. La vettura che si caratterizza per uno stile piuttosto attraente sarà anche in grado di toccare i 200 kmh e di accelerare da 0 a 100 kmh in appena 7,5 secondi. Si tratta di caratteristiche tecniche a livello della concorrenza per dei modelli premium.

Geely Galaxy, il sistema operativo coi chip Qualcomm

Un ulteriore elemento di distinzione delle Geely Galaxy è l'impiego del sistema operativo Galaxy-N, basato in particolare sui chip Qualcomm Snapdragon 8155 che offrirà prestazioni superiori in termini sia di gestione del veicolo, ma anche per dei futuri upgrade. Inoltre, questo sistema vanta già un curioso primato: accende di fatto l’auto elettrica e la rende pronta anche per marciare in un tempo record, un tragitto pari ad un totale di almeno mezzo secondo.