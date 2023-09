Auto cinesi, le novità al Salone di Monaco IAA 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

I saloni dell’auto, almeno a livello europeo, saranno probabilmente salvati dai brand cinesi. Lo è stato l’anno scorso con la rassegna di Parigi, lo è quest’anno in quella di Monaco di Baviera. I costruttori della potenza asiatica credono nelle rassegne dell’auto perché sono un’occasione per farsi conoscere in Paesi dove si stanno solo ora affacciando. All’IAA 2023, infatti, la loro presenza è raddoppiata.

Le novità premium di Byd

Se Atto 3, Han e Dolphin hanno aperto la strada nel Vecchio Continente dei primi modelli del colosso cinese Byd, all'IAA 2023 si è presentato per la prima volta in Europa con tre modelli a batteria a batteria. Si tratta della berlina Byd Seal e dalla versione suv rinominata Seat U, mentre il marchio di lusso Denza espone l’imponente multispazio elettrico Denza D9.

MG super sportiva Cyberster

MG anticipa la nuova MG3 del 2024

MG, la storica casa inglese di proprietà dei cinesi di Saic, espone alla IAA la super sportiva Cyberster, ma annuncia l'intenzione di ampliare l'offerta in Europa affiancando al resto della gamma l'utilitaria MG3. Disponibile all'inizio soltanto per il mercato inglese, la citycar è pronta a sbarcare nelle concessionarie dei paesi del Vecchio Continente nel primo trimetsre 2024.

Leapmotor

Più marchi cinesi due anni dopo

I nuovi brand sono Forthing, Leapmotor e Xpeng. Il primo appartiene al colosso Dionfeng leader in Mpv e minivan. Ha fatto debuttare la 7 posti ibrida plug-in U-Tour V9. Nello stand di Forhing è esposto un suv dal nome curioso: Friday. Onfine l’offerta di Leapmotor, parte con piccola T03 elettrica, ma espone anche la berlina C01 e i suv C10 e C11, tutti a batteria.

Xpeng

Le novità di Xpeng e di Seres

Il brand cinese si è presentata a Monaco con un grande suv elettrico G9 accreditato di 551 cv di potenza nella versione bimotore e con interni che mettono in evidenza grandi schermi in plancia oltre a delle finiture di qualità. Di Seres, invece, troviamo la Seres 5 il SUV elettrico in stile coupé destinato ai mercati europei con l'opzione della batteria allo stato semisolido.