Auto cinesi, su Tiktok lo strano fenomeno dei mini cloni che copiano modelli di successo

Tutti ovviamente in scala, con estetiche più o meno similari ma con interni e motori il più lontano possibile dalla realtà. Sotto al cofano si spazia da obsoleti motori termici a sconosciute unità elettriche, con dotazioni di bordo che variano dal corredo di una microcar chip a qualcosa di un po’ più tecnologico.

Auto cinesi copiano i marchi europei

Per ora nessuna informazione o certezza sull’arrivo in Europa, dove gli uffici marchi e brevetti dei vari costruttori sono pronti a dare battaglia visto il plagio, ma come successo con la cosiddetta mobilità dolce tutto può succedere. Fino a qualche anno era impensabile poter vedere circolare monopattini elettrici in grado di superare (illegalmente) i 50 km/h. Tornando ai casi di plagio,il gruppo Jaguar Land Rover nel 2019 ha vinto la causa per concorrenza sleale in Cina grazie ad una sentenza che protegge gli investimenti del gruppo inglese nel design e nell’innovazione.

Prima causa del genere risolta a favore di una società straniera del settore automobilistico, era nata a causa di una copia della Range Rover Evoque.La sentenza, emessa dalla Corte distrettuale di Chaoyang, Pechino, ha decretato che l’Evoque possiede cinque caratteristiche esclusive che sono state direttamente copiate sulla Landwind X7, prodotta dalla Jiangling Motor Corporation, e che la similarità dei due veicoli ha causato un’estesa confusione nei consumatori. La Corte ha quindi deciso che le vendite, la produzione e le attività di marketing del veicolo Landwind debbano cessare immediatamente, fissando anche un risarcimento per il brand inglese.

Ecco alcuni esempi

