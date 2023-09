Auto cinesi, YangWang U8: il suv elettrico da 1.200 cavalli che galleggia e gira su stesso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi il costruttore cinese Byd si sta facendo conoscere in Italia e in Europa per una serie di modelli generalisti come il suv Atto 3, la compatta Dolphin o la tre volumi Seal. Situazione diversa in Cina, dove attraverso il brand premium YangWang stanno arrivando sul mercato novità in grado di competere con la titolata concorrenza europea. L'esempio perfetto arriva dalla YangWang U8, suv elettrico da quasi 1200 cavalli venduto a 1.089.000 yuan (150.000 dollari). Oltre alla potenza record, la U9 è in grado di girare su stessa a 360 gradi, viaggiare fino a 120 km/h con un pneumatico sgonfio e galleggiare sull'acqua per 30 minuti mentre si affronta un guado grazie ai motori impermeabili con certificazione IP68.

YangWang U8

Se non si hanno informazioni ufficiali su un possibile arrivo in Europa della YangWang U8, si conoscono già i motori e le dimensioni. Dotata di tecnologia Erev, i quattro motori elettrici scaricano a terra una potenza combinata di 880 kW a pari a 1.197 cavalli in grado di garantire una ripresa da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Importanti le dimensioni, con una lunghezza di 530 centimetri, una larghezza di 205 cm, 195 cm in altezza e un passo di 305 cm. A bordo l'abitacolo può ospitare dalle 5 alle 7 persone e la plancia è caratterizzata dallo schermo curvo da 12,8” e dal monitor da ben 23.6 pollici davanti al guidatore