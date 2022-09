Le auto compatte elettriche sono la scelta ideale per viaggiare in modo sostenibile e rapido in città, quest'ultime sempre più congestionate. La trazione elettrica trova nell'ambiente urbano il suo terreno ideale, grazie alle continue ripartenze e alle lunghe soste. A questo si aggiunge una crescita, dei punti di ricarica, almeno nelle principali città, andando così ad offrire una reale alternativa ai veicoli a combustione interna. Criterio per la selezione delle 15 auto elettriche compatte è stata la lunghezza, contenuta entro i 430 centimetri. Questa misura ha permesso di inserire modelli super compatti come la Fiat 500 3+1 e al tempo stesso suv urbani adatti a tutta la famiglia come la Hyundai Kona. (Per versioni, prezzi e disponibilità fare riferimento ai configuratori ufficiali dei costruttori)

1/16 3/16 Menu