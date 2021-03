Auto compatte ibride, 10 modelli da città di Simonluca Pini

Dalla compatta Fiat 500 fino alla multispazio Honda Jazz, passando per la Hyundai i20 e la l’Auto dell’Anno Toyota Yaris. Le auto compatte ibride sono perfette per chi vive o passa la maggior parte del proprio tempo in città. Grazie all'omologazione ibrida spesso possono accedere alle zone a traffico limitato e non pagare la sosta nelle strisce blu. Scopriamo 10 modelli di auto compatte ibride disponibili a listino, passando tra modelli mild hybrid fino a vetture 100% ibride come la nuova Toyota Yaris.