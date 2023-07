Auto comprate online, stabile l'E-commerce ma cresce la spesa degli utenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli acquisti online riguardano tutti i settori, compreso l'automotive. E i dati raccolti dai negozianti 2.0 della piattaforma BigCommerce mostrano che il settore sta diventando una voce sempre più importante nella spesa degli utenti a fronte però dello stesso numero di prodotti acquistati.

Global Report E-Commerce 2023: la crescita dell'automotive online

I dati hanno rivelato un leggero aumento delle vendite via mobile per il comparto automotive.

Confrontando il 1° trimestre 2022 con quello del 2023, i venditori online del settore hanno registrato un aumento del 5% del valore totale dei beni venduti senza togliere le spese sostenute per produrli o acquistarli (Gmv), una variazione nulla degli ordini e un aumento del 4,1% della spesa media dei clienti che acquistano online (Aov). Infine, se si confrontano i sistemi operativi da cui provengono gli ordini, le vendite online tramite iPhone hanno superato leggermente quelle tramite Android.

Sempre più professionisti ricorrono all'online

Per quanto riguarda la vendita B2B pura, il settore automotive sta registrando un notevole miglioramento su base annua. Il GMV del settore automotive è aumentato del 9,1% rispetto al 1° trimestre 2022, l'Aov è aumentato dell'8,7%, mentre gli ordini sono rimasti relativamente stabili.

Anche i numeri del B2B ibrido (commercianti che vendono sia B2C che B2B) hanno mostrato un certo miglioramento. Il GMV del settore è aumentato del 3,3% e l'AOV del 7%, mentre gli ordini sono diminuiti del 3,4%.

Nuove strategie per i commercianti

Essendo l'automotive una categoria di vendita più recente nello spazio dell'e-commerce, l'industria ha trovato strategie inedite per farsi notare online e magari, perché no, anche per aumentare anche il numero di ordini: sono ormai diffusi gli showroom digitali che portano a casa l'esperienza della concessionaria con vere e proprie dimostrazioni online; i social network più diffusi stanno diventano splendide vetrine dove poter “incontrare” il pubblico con proposte coinvolgenti che possano attrarre anche nuovi clienti che nella realtà possono essere più restii; il tasto “costi” è sempre particolarmente delicato ed è emerso che i clienti preferiscono avere informazioni sull'acquisto in formato digitale, in particolar modo per quanto riguarda le opzioni di finanziamento; infine, la comodità dei marketplace ha attirato l'attenzione delle case automobilistiche per sfruttare la notorietà di piattaforme che già hanno un discreto seguito.

La trasformazione dell'automotive

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una duplice trasformazione dell'industria automobilistica: se da un lato ha già subito un profondo cambiamento; dall'altro, il futuro ha un potenziale ancora maggiore. Infatti, la vendita omnichannel (online e offline) crea un'esperienza utente connessa più coerente e coinvolgente; l'analisi delle richieste online e offline rappresentano un potente strumento per migliorare la gestione dell'inventario; e, la flessibilità (e l'incertezza) della società attuale trova riscontro nei servizi in abbonamento che creano anche nuovi flussi d'entrata per i concessionari o per altri attori coinvolti.