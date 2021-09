Auto connesse, Honda e Google per i servizi Android a bordo

1' di lettura

Honda e Google hanno annunciato un accordo per integrare il servizio di connettività on board Android in un nuovo veicolo del costruttore giapponese che arriverà sul mercato del Nord America nella seconda metà del 2022. Honda e Google collaborano dal 2015 con l’industria automobilistica per introdurre la piattaforma Android nelle automobili. Come risultato di questa collaborazione Honda ha iniziato ad adottare Android Auto a partire dal 2016. Con la nuova collaborazione Honda farà avanzare ulteriormente la user interface di Android per i suoi clienti collegando mobilità e vita quotidiana delle persone attraverso la sinergia tra le sue tecnologie connesse e quelle avanzate di Google. Dopo l’integrazione nel nuovo modello in Nord America, i servizi di connettività frutto della collaborazione verranno gradualmente ampliati a livello globale.

Loading...