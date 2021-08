Auto, nella corsa all’innovazione Pechino insidia il primato Volkswagen e Daimler

3' di lettura

Chi vince nella gara per l’innovazione nel campo delle auto elettriche e connesse? È di questi giorni uno studio di un centro di ricerche tedesco, con sede nei pressi di Colonia, che esalta le capacità dei campioni di casa, Volkswagen e Daimler in testa, ma lancia anche un avvertimento: i cinesi non sono più al traino del know-how occidentale e stanno arrivando.

Per la classifica, gli esperti del Center of Automotive Management (Cam) hanno analizzato le innovazioni tecnologiche di 30 case automobilistiche...