Auto, dai costruttori europei un Manifesto in 5 punti per Bruxelles

L’industria europea dell’auto non mette in dubbio l’urgenza della decarbonizzazione ma chiede all’Europa regole certe e parità di condizioni per competere con gli avversari cinesi e americani. I costruttori automobilistici, da Volkswagen a Stellantis alla filiale europea di Toyota, hanno lanciato oggi, attraverso Acea (l’associazione che riunisce 14 tra i maggiori produttori di automobili, camion, bus e van), un manifesto indirizzato al prossimo Parlamento Europeo e alla prossima Commissione, con una roadmap basata su tre pilastri: offerta, produzione e domanda. Perché «data la portata della trasformazione, nessun singolo stakeholder sarà in grado di trasformare da solo l’intero ecosistema della mobilità».

Il Manifesto dell’Auto continentale, ovvero «raccomandazioni di alto livello per le politiche, indirizzato alle istituzioni europee per il mandato 2024-29», si articola in cinque punti:

1. Dopo il Green Deal occorre pensare a un Industrial Deal che riporti la strategia industriale al centro. «Bisogna stabilire una strategia industriale olistica dell’Ue - si legge nel documento - in tutte le fasi della catena del valore digitale e verde: da ricerca e sviluppo, estrazione mineraria, raffinazione, componenti e produzione fino alla ricarica di reti, energia, incentivi all’acquisto e riciclaggio lungo l’intero ciclo di vita».

2. Occorre adottare una visione strategica: ripensare il quadro normativo. Si dovrebbe andare «oltre un approccio incentrato sul cumulo di normative e sviluppare invece una strategia coerente con: certezza della pianificazione a lungo termine e tempi di consegna; un ritmo di regolamentazione più ragionevole; alternative praticabili in caso di exit strategy per tecnologie o sostanze specifiche.

3. Bisogna assicurarsi di poter essere competitivi a livello globale. Secondo i car-maker è fondamentale «garantire condizioni di parità per i veicoli europei prodotti in modo sostenibile difendendoli in modo equo e libero e assicurare l’accesso alle forniture critiche. Rendere l’Europa un luogo attraente in cui produrre e lavorare».