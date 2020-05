Auto in crisi, il Coronavirus porterà il mercato a 1,1 milioni di unità

Visto il momento eccezionale, il sondaggio ha anche verificato se gli incentivi all'acquisto di un'auto nuova dovessero tener ancora conto delle emissioni di CO2, come usava prima della pandemia. Quasi uno su due ha indicato che dovrebbe comprendere le vetture fino a 160 gr/km, che sono circa l'80% del mercato auto, mentre il 29% ritiene che tutte le auto dovrebbero essere incentivate, senza distinzioni di emissioni, posizione questa che privilegia evidentemente le ragioni della ripresa e dello smaltimento dello stock, rimandando il salvataggio del pianeta a un secondo momento. Il 22% limiterebbe l'incentivo alle vetture sotto la soglia dei 95 gr/km, dove stanno tutte le ibride e qualche utilitaria a trazione solo termica.



L'ultima indicazione fornita dal sondaggio riguarda la durata di un eventuale incentivo, all'acquisto o fiscale che sia. Nonostante abbiano indicato l'urgenza di far ripartire i consumi e di smaltire lo stock, quattro su cinque opterebbero per una durata lunga, fino a dicembre del 2021, laddove solo uno su cinque vorrebbe gli incentivi fino a ottobre, con immatricolazioni entro fine 2020. È un'indicazione oggettivamente sorprendente, visto che trasmette ai clienti potenziali la tranquillità di aspettare oltre 18 mesi prima di decidersi a comprare, vanificando la pressione che una promozione deve esercitare e trasformando il suo costo in un puro regalo a chi vorrà alla fine cambiarsi la macchina. A spese dei contribuenti, senza che questi ne ricevano in cambio quella spinta alla ripresa generale che un mercato auto di nuovo scoppiettante potrebbe dare.