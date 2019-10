Auto, la crisi del diesel colpisce 240 aziende e 25mila lavoratori

A sentire i sindacati, va avanti da anni la vertenza per lo stabilimento Bosch di Bari: circa 2mila addetti e una specializzazione produttiva sui componenti per motori common rail. «I volumi sono in continuo calo – spiega Gianluca Ficco della Uilm – e la diversificazione della produzione su cui la proprietà si è impegnata procede in maniera timida, tanto che i lavoratori sono da mesi con i contratti di solidarietà».

Desta inoltre preoccupazione anche la situazione del polo motori di Cnh Industrial a Foggia, dove si producono diesel per commerciali e mezzi industriali. In questo caso la preoccupazione nasce a seguito dalla decisione di Fca di produrre in casa i motori per il Ducato invece di acquisirli dalla “sorella” Cnh Industrial.

«Oggi è in programma un incontro al Mise per il plant di Pratola Serra – ricorda Michele De Palma della Fiom – mentre nello stabilimento Fpt di Foggia, secondo il piano di riorganizzazione presentato da Cnh Industrial, le produzioni assegnate saturerebbe il 75% della capacità produttiva, il problema dunque resta».

De Palma parla di uno tsumani sull’ecosistema dell’auto, «abbiamo segnali negativi a partire dalle fonderie di Padova specializzate sull’automotive per arrivare a l caso della Mahle e alla cassa integrazione alla Magneti Marelli, a cui mancano commesse industriali in Italia sull’ibrido».

In media l’Italia esporta motori per un valore complessivo pari a oltre 4 miliardi, il 19% delle esportazioni della componentistica auto. La Germania è il primo mercato estero, qui il calo della produzione di auto è stimato quest’anno a quota 10%.

«In questa fase i legami dei componentisti italiani con la Germania rappresentano uno svantaggio» spiega Andrea Stocchetti dell’Università Ca’ Foscari. Pesa inoltre il ritardo industriale della filiera sull’ibrido, una tecnologia che, secondo Stocchetti, potrebbe colmare il gap industriale collegato ai minori volumi del diesel, così come lo sviluppo di progetti a favore della mobilità elettrica anche nel trasporto pubblico.

