Auto d’epoca, grandi guadagni: maxi-evasione da 4,5 milioni tutta in famiglia Un 57enne ligure, commerciando 39 auto e moto d’epoca e di lusso di ogni tipo, rigorosamente in nero, è riuscito a evadere tasse per 4,5 milioni di euro dal 2013 all’estate 2018 di Maurizio Caprino

La bella vita di Montecarlo, le grandi aste di auto d’epoca, anche rarissime. Un binomio da paradiso fiscale. Ma in questo caso il protagonista- che chiameremo signor X - il paradiso fiscale se lo è fatto in casa. Anzi, in famiglia, sia pure allargata: con intestazioni fittizie all’anziana madre malata, alla giovane compagna con i suoi parenti, passando per l’ex-moglie e un paio di italiani residenti proprio nel Principato.

È la storia di un 57enne ligure che, commerciando 39 auto e moto d’epoca e di lusso di ogni tipo, rigorosamente in nero, è riuscito a evadere tasse per 4,5 milioni di euro dal 2013 all’estate 2018. Una vicenda che svela le aree nascoste del mercato dei veicoli d’epoca, quelle dove passione e intraprendenza si mescolano con furbizia e disinvoltura.

Una mescolanza che ha alternato colpi di genio a svariate ingenuità, almeno a quanto raccontano le indagini (attualmente è appena iniziata l'udienza preliminare).

Ferrari comprata a prezzo stracciato e rivenduta a peso d’oro

Geniale, ad esempio, l'acquisto a prezzo stracciato (250mila euro, pare) di una rarissima Ferrari 166 Inter del 1948, in pratica, il primo modello stradale prodotto da Enzo Ferrari. Auto così rare di solito lasciano poco spazio all'inventiva di chi vuole sottrarsi al Fisco: sono tracciate una per una. Ma - colpo di fortuna - il commerciante occulto trova un collezionista ligure che aveva salvato il raro gioiello dall'abbandono nelle campagne inglesi e si era svenato per restaurarla, tanto da non riuscire a più a pagare le rate del leasing. Così, ecco che il signor X mette in campo la propria madre per rilevare formalmente il contratto: una signora che in verità già faticava a salire le scale per andare a firmare dal notaio e che morì l'anno dopo.

Ma intanto, concluso l'acquisto, il commerciante si eclissa, cambiando anche il numero di telefono, per non pagare al collezionista le spese per la voltura del contratto di leasing. Infine, piazza l'auto sul ricco mercato Usa per un milione di dollari.