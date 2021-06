Auto d’epoca a Milano: riparte il mercato in presenza

4' di lettura

Il 15 giugno nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni nel centro di Milano si è tenuta la prima asta in presenza da molti mesi, segno di una progressiva stabilizzazione e ritorno alla quasi normalità. Il catalogo proposto da RM Sotheby's comprendeva solo 19 auto scelte secondo due filoni di collezionismo: gli anni '60 e '70, soprattutto col Cavallino Rampante, e le auto da competizione anche recentissime, da rally o pista.

Il risultato complessivo con le commissioni è di 11,6 milioni di euro, con 14 lotti venduti e 5 rimasti al palo, quindi un valore per lotto di oltre 800mila € per un mercato selettivo.



Ferrari vincenti

A fare la parte del leone sono state tre auto classiche degli anni '60 per un totale di oltre 4 milioni di euro: una elegante Ferrari 275 GTB già posseduta dalla star Jane Fonda, aggiudicata al telefono con il responsabile dell'asta Augustin Sabatiè-Garat (noto come Gus) per la stima bassa di 2 milioni, pari a 2.255.000 € con le commissioni; sempre Gus ha portato a casa per un altro cliente al telefono anche una comoda Gran Turismo ben restaurata, una 250GTE (2+2) del 1963 a 466mila € oltre la stima, mentre una più raffinata 250GT/L dello stesso anno, dove L sta per ‘Lusso', ha superato la stima bassa a quasi 1,5 milioni solo grazie all'aggiunta delle commissioni. Se si aggiunge a questo terzetto il risultato milionario della Ferrari 550 GT1 del 2000, aggressiva auto da pista aggiudicata alla stima bassa di 1,8 milioni con le commissioni, si sfiorano i 6 milioni di euro, oltre la metà del realizzo totale.

Loading...

Una seconda Ferrari da competizione, una 348 GT preparata da Michelotto nel 1994, è finita ad un cliente in sala per 210mila €, sotto la stima bassa (241mila € con le commissioni). Non tutte le Ferrari però hanno brillato: due auto entrambe del 1973 sono rimaste invendute: una Dino 246GTS dal caratteristico colore rosso, forse per la stima eccessiva di 380-420mila € (ed una riserva chiamata attorno a 340mila €), e una chiassosa Daytona giallo Modena rimasta invenduta alla riserva di 490mila € (stima 550-650mila €).

Esposizione RM Sotheby's, Palazzo Serbelloni Milano. Foto per gentile concessione di Giovanni Gasparini

Luci ed ombre in casa Alfa

Con i due lotti di maggior valore aggiudicati e altri due invenduti, si può dire che il bicchiere in casa Alfa sia mezzo pieno: l'unica auto non specificamente da competizione in catalogo, una classica e imponente 6C 2500 SS Villa d'Este del 1951, è passata di mano a 640mila € contesa sia online che ai telefoni (stima 575-675mila €), mentre una Giulietta Spider del 1959 con palmares sportivo è rimasta al palo, nonostante il favorevole posizionamento come primo lotto dell'asta. Delle due Alfa Romeo 155 da competizione degli anni '90 offerte, la prima pur vincitrice del campionato inglese del 1994 con Tarquini al volante e dal classico rosso Alfa è rimasta invenduta da una stima di 300-400mila €, mentre la più cara e potente V6 del 1996 già guidata da Larini nella bella livrea Martini Racing, è stata contesa fra due telefoni fino a sfiorare la stima alta a 800mila euro, ultimo lotto dell'asta.

Esposizione RM Sotheby's, Palazzo Serbelloni Milano. Foto per gentile concessione di Giovanni Gasparini

Record e aggiudicazioni sorprendenti

La protratta contesa fra ben 4 telefoni ed un agguerrito cliente in sala ha portato al nuovo record per la mostruosa Lamborghini LM 002 del 1989, la capostipite dei SUV, una delle 328 costruite, particolarmente minacciosa e voluminosa nel colore blu scuro in cui era presentata. La stima di 225-275mila € è stata presto superata, portando il risultato finale a quasi 400mila € con le commissioni. Stupisce anche il prezzo di aggiudicazione di una Cisitalia 202 Cabriolet del 1950, unica auto aggiudicata online ed unica presentata senza la protezione di un prezzo di riserva, battuta a 265mila € (303mila € con le commissioni) forse grazie all'attraente color blu, nonostante diverse incertezze relative allo stato della carrozzeria e all’originalità del restauro: un acquirente non online l'avrebbe comperata a quel prezzo? Lo dubitiamo...