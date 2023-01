Auto, De Meo richiama Bruxelles alla realtà. «Con l’Euro7 fabbriche chiuse»

Secondo l’Acea si potrebbe ottenere un rapporto costi-benefici di gran lunga migliore se si riorientassero «gli enormi investimenti che sarebbero richiesti dall’Euro 7, allocandoli per accelerare l’elettrificazione, rendere i veicoli elettrici più convenienti o ridurre le emissioni dell’attuale flotta», ad esempio tramite carburanti a basse emissioni. Il capo della Renault ha messo in guardia dalle illusioni: i veicoli tradizionali «saranno la maggioranza del parco auto anche oltre il 2050; se vogliamo arrivare a 0 per allora, dovremmo affrontare anche questa sfida e questa è una parte della verità». In definitiva la proposta Euro 7 nella sua forma attuale «avrà un forte impatto sulla nostra attività e sulle nostre persone. Le scadenze sono troppo brevi. Ad esempio, in Renault, potrebbe portare alla chiusura di almeno quattro stabilimenti in un breve lasso di tempo. E stiamo parlando solo di una casa automobilistica».

Il braccio di ferro con Usa e Cina

Last but not least, il confronto, durissimo con Stati Uniti e Cina. I primi, forti di una recente legge, la Inflation reduction act (IRA) che stanzia quasi 300 miliardi di dollari per incentivare produzione e acquisto di auto elettriche, ma anche la produzione negli States, attraendo anche aziende europee. Il rischio è la desertificazione industriale in Europa. Gli alleati di sempre sono scesi su un piano di forte competizione e negli ultimi mesi non sono mancati i momenti di confronto duro. «Attraverso l’IRA vediamo gli Stati Uniti stimolare la loro industria nella transizione ecologica, mentre l’approccio dell’Europa è quello di regolamentare il settore, spesso in modo non sincronizzato», è stata la critica di de Meo.

Quanto ai cinesi, con il supporto della finanza locale, hanno superato ogni gap tecnologico e si apprestano a invadere il nostro mercato dopo avere spinto la quota dell’elettrico al 30% del mercato interno. Loro hanno massima accessibilità alle materie prime (delle batterie, in particolare), l’Europa deve importare praticamente tutto. E non ci sono barriere commerciali. A Davos la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha annunciato il “Net-Zero Industry Act”, la costosa risposta europea ai rivali globali: oltre 500 miliardi di euro. Ora si discute su una bozza intitolata “Un piano industriale Green Deal per l'era Net-Zero”, che ha l’obiettivo di «sostenere la produzione industriale di tecnologie chiave per l'Ue».

Il nuovo pacchetto green della Commissione Ue. Basterà?

Si parla di più incentivi e crediti di imposta per le tecnologie pulite (con un allentamento della stretta sugli aiuti di Stato), un quadro normativo più semplice e obiettivi industriali per garantire che le dipendenze strategiche non mettano a rischio la transizione ecologica ed energetica. La Commissione europea la comunicherà domani. Il pacchetto sarà discusso dal Parlamento europeo e dai leader dell'Ue a Bruxelles il 9 e 10 febbraio.

«Quello che chiediamo oggi - ha concluso de Meo - è un approccio strategico, una visione aperta, un programma realistico e, soprattutto, l’opportunità di collaborare e portare la voce dell’industria automobilistica nel dibattito. Quello che offriamo è la nostra determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci vengono assegnati, la trasparenza e un approccio basato sui fatti, oltre al lavoro quotidiano di milioni di persone».