Auto del decennio / Alfa Romeo Giulia (2017)

È la berlina della rinascita della Casa del Biscione. E non solo perchè ha portato al debutto uno stile più grintoso, anche se elegante. Ma per la meccanica raffinata, a cominciare dalla trazione posteriore e dall'uso di materiali come l'alluminio e la fibra di carbonio. La premessa di una guida coinvolgente.