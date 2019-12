Auto del decennio / Audi A1 (2010)

Il modello più compatto della casa del “quattro anelli” è stato proposta inizialmente nella versione a tre porte che fu più tardi affiancata dalla quattro porte, la Sportback. Offerta con interni premium la A1 venne in seguito proposta in una variante più sportiva e in aggiunta anche con la trazione integrale Quattro.