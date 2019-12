Auto del decennio / Ferrari LaFerrari (2013)

Ha rappresentato la “summa” dell'attuale stato dell'arte in materia automobilistica. Sotto il cofano un sistema ibrido che sfruttava tutte le esperienze in F.1. Tra l'altro Ferrari sviluppò il sistema per muoversi in modalità solo elettrica. Anche se sulla LaFerrari la trazione faceva però riferimento al motore termico