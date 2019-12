Auto del decennio / Hyundai Ioniq (2016)

La Ioniq è una vettura “ecologica” oltre che la prima offerta in tre diverse versioni: ibrida, ibrida plug-in ed elettrica col pacco batteria che offre una buona autonomia in città e non solo, mentre le versioni ibride sono equipaggiate col 1.600 cc ad iniezione diretta della benzina, abbinato ad un'unità elettrica.