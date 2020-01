Auto del decennio / Jeep Renegade (2014)

La più piccola delle Jeep è prodotta in Italia e ha un abitacolo decisamenye spazioso per le dimensioni esterne. L'attitudine fuoristradistica della Renegade dipende dalla versione: più votate alla strada le varianti a trazione anteriore, mentre le “integrali” hanno una luce a terra da 17,5 a 19,8 cm in più. È la gemella diversa della Fiat 500X.