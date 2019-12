Auto del decennio / Subaru XV (2011)

Nasce come la versione crossover della Impreza, rispetto alla quale è più alta da terra e ha protezioni alla carrozzeria per un possibile impiego su fondi difficili dove si muove con disinvoltura grazie al sistema Symmetrical AWD che abbina all'X-Mode per gestire la risposta di motore, freni e trazione.