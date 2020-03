Auto dell’anno 2020, vince la Peugeot 208. Battuta Tesla Model 3 La citycar francese, elettrica, benzina e diesel ha prevalso grazie anche al voto dei 6 giornalisti italiani con un buon margine sulle due elettriche in gara. La Tesla Model 3, la più gettonata in 8 Paesi europei e la Porsche Taycan, votata in massa da tedeschi e inglesi. di Corrado Canali

4' di lettura

Peugeot conferma il buon momento di “forma” con la vittoria del titolo di Auto dell'anno 2020 attribuito alla nuova 208, il sesto modello della Casa francese ad assicurarselo, coi i due più recenti vinti dalla 308 nel 2014 e dalla 3008 nel 2017. Il che consente alla Casa del Leone di appaiare i “cugini” Renault al secondo posto nella classifica dei marchi più titolati che vede in prima posizione Fiat con 9 successi.



Bissare il successo della prima generazione

Modello destinato a conformare il successo già ottenuto dalla prima generazione, la nuova 208 ha di sicuro fra le sue prerogative vincenti l'essere stata progettato ore che con le motorizzazioni termiche, a benzina e turbodiesel, anche in versione elettrica. A decretarne la vittoria è stata una giuria di esperti di tutta Europa: 60 giornalisti specializzati del settore auto, persone di provata esperienza. I giurati sono di 23 paesi europei e 6 dei quali sono italiani.

Un premio assegnato da oltre 50 anni

Il premio Auto dell'Anno esiste da oltre 50 anni, visto che è nato nel 1964 e e ogni anno premia la migliore auto lanciata sul mercato nell'anno conclusosi. Ogni auto è giudicata in base a molteplici parametri che poi sono per lo più quelli su cui si basa il potenziale acquirente quando deve fare una scelta: contenuti tecnologici, dotazioni di sicurezza, caratteristiche e dinamica di guida, prestazioni, design e dotazioni di accessori. Al premio Auto dell'Anno non ci si deve iscrivere: qualsiasi nuova automobile entra a far parte della rosa delle candidate alla vittoria finale.

La scelta

Una prima selezione viene fatta a novembre. Le sette automobili che ricevono il maggior numero di preferenze diventano le “finaliste”. Poi alla vigilia del Salone dell'automobile di Ginevra all'inizio di marzo, viene effettuata una nuova votazione stavolta con voto palese e motivato da giudizi di ogni giurato.

Le caratteristiche per diventare un'auto dell'anno

Ma quale caratteristica serve a un'auto per vincere il premio Auto dell'Anno? Prima di tutto è necessario che sia un'auto davvero nuova, quindi sono esclusi i restyling, ma anche le varianti di carrozzeria, una wagon derivata una berlina o un coupé ricavata da una spider. Il progetto, poi, dev'essere radicalmente nuovo. Il fatto poi che a votare siano esperti di tutta Europa è una garanzia ulteriore di qualità perché i giudizi espressi tengono conto del gusto e delle abitudini di Paesi diversi. Ad esempio, per le nazioni del sud Europa, Spagna, Francia e Italia, qualità come l'abitabilità o il confort interno, oppure il design di solito risultano le più importanti, mentre altri Paesic ome la Germania e l'Inghilterra valorizzano di più il contenuto tecnologico, mentre a loro volta i giurati dei paesi nordici tengono più conto della sostenibilità ambientale.