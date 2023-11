Auto dell’anno 2024, cresce l’attesa per le 7 auto finaliste del premio

Ascolta la versione audio dell'articolo

ll premio internazionale Auto dell’anno o Car of The year festeggia quest’anno i 60 anni dalla prima assegnazione che risale al 1963. Le vetture candidate commercializzate in almeno 5 nazioni europee vengono ammesse ad un primo step da parte della giuria che è composta da 61 giurati in rappresentanza di 23 Paesi europei sulla base di criteri come confort, design, sicurezza, economicità e rispetto per l’ambiente. Le 28 semifinaliste verranno ridotte soltanto a sette in tutto. Saranno loro a sfidarsi per la vittoria finale programmata per il 26 febbraio 2024.

Ecco le 28 semifinaliste fra loro 15 elettriche ma anche tante cinesi

Le cinesi in lizza sono tre Byd, Atto 3, Dolphin, Han e Seal a cui si aggiunge la Nio ET5, ET7 e EL6 più la Smart # 1 realizzata dalla cinese Geely. Tra i brand con più candidati c’è poi Honda con tre modelli CR-V, e:NY1 100% elettrica e ZR-V così come l’altro gruppo giapponese Toyota con C-HR e Prius più la Lexus RZ. Fra le americana sono in lizza la Ford con il suv Bronco, la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee e l’elettrica Lucid Air, altra elettrica. Infine Hyundai Ioniq 6 e Kona anche elettrica oltre che Kia EV6 100% elettrica sono le tre coreane.

L’unica italiana fra le semifinaliste è la Nuova Fiat 600

Nonostante le ormai arrembanti cinesi resta comunque ampia la rappresentanza europea guidata dai brand tedeschi: Bmw con due modelli, la nuova Serie 5 anche elettrica e l’XM così come Mercedes con la nuova Classe E e l’elettrica EQE suv. Volkswagen ha un solo modello in lizza, si tratta dell’elettrica ID.7. Fra le francesi c’è la nuova Peugeot 3008 e la generazioni rinnovate di Renault Espace e Scenic. Nella lista delle 28 ci sono poi la Volvo EX30, ma soprattutto la Nuova Fiat 600, parente stretta della Jeep Avenger, la Car of The Year 2023.

I membri della giuria sono 61 da 23 Paesi europei

I membri della giuria che vengono eletti sulla base di un’attenta e rigorosa analisi delle competenze personali sono in rappresentanza di 7 magazine di settore europei che di volta in volta organizzano la consegna del premio alla vettura vincitrice. Oltre a questi si aggiungono quelli che operano in importanti testate giornalistiche come Il Sole 24 Ore. A partire dall’esordio il brand che è riuscito a riportare più titoli è Fiat con 9 Auto dell’anno, seguita da Renault con 6 titoli, mentre il terzo posto è condiviso rispettivamente da Ford, Opel e Peugeot con 5 vittorie.

Le curiosità delle vetture Auto dell’anno

Per il 2023 il premio di Car of The year se l’è aggiudicato la Jeep Avenger, mentre la prima vettura a riceverlo è stata la Rover 2000 nel 1964. La prima Fiat che se l’è aggiudicato è stata la 124 nel 1967, mentre la prima elettrica è stata la Nissan Leaf nel 2011. La Vw Golf l’ha vinto due volte nel 1992 e nel 2013, così come la Toyota Yaris nel 2000 e nel 2021, ma la prima giapponese è stata la Nissan Micra nel 1993 e la prima coreana la Kia EV6 . L’unico brand che l’ha vinto per due anni di seguito è stata Fiat con la Punto nel 1995 e l’anno dopo con la Bravo.