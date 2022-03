Auto, la detraibilità limitata Iva resiste anche dopo la scadenza del 2022

LE DIFFERENZE Loading...

La deroga sulla quota detraibile

Piuttosto, in base alla Decisione 2007/441/CE, il legislatore italiano veniva autorizzato a fissare nel 40% la quota dell’Iva detraibile sulle auto non interamente utilizzate per uso professionale, attraendo in tale regime anche le ipotesi di leasing o noleggio, le riparazioni e le manutenzioni, nonché ogni altra spesa relativa a tali autoveicoli, compresi lubrificanti e carburanti.

Di conseguenza, la norma interna veniva adeguata al nuovo regime (legge Finanziaria 2008), che però avrebbe dovuto avere una vita breve. Senonché la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2010 è stata più volta prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2022.

Lo stesso accadrà in occasione di quest’ultima scadenza e il termine del 31 marzo per presentare le richieste non è perentorio. Verosimilmente anche la richiesta che verrà inviata stavolta a Bruxelles conterrà le motivazioni di sempre:

- semplificare la procedura per la riscossione dell’Iva;

- evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.